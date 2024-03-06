محافظ بني سويف يُناقش سبل دعم منظومة المخلفات الصلبة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والخطوات التي نفذتها مجموعة تيتان للأسمنت، في مجال دعم منظومة المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها.

تقنية الوقود المشتق البديل

واستقبل محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، المهندس خالد بدوي المدير التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وفي حضور توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والمشاركة المجتمعية بالمجموعة، إذ جرى مناقشة البدء في تشغيل منظومة التدوير الجديدة بمصنع تيتان، لتحويلها إلى طاقة نظيفة من خلال تقنية الوقود المشتق البديل «RDF» بتكلفة تُقدر بنحو 80 مليون يورو، إذ تستقبل المنظومة بالمصنع، المخلفات الواردة من مصانع التدوير التي تشهد شراكة وتعاونًا بين المحافظة والمجموعة.

دعم استمرارية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة

وأكد محافظ بني سويف، أهمية استمرارية دعم جهود الدولة في مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ودعم منظومة النظافة بالمحافظة، التي يجري تنفيذها من خلال التضافر والتكاتف بين شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة المحافظة في تنفيذ رؤية الدولة وخططها التي تستهدف النهوض بالقطاعات الحيوية بالمحافظة.