تفاصيل تشكيل لجنتي العضوية وإدارج السلع والعمليات في البورصة السلعية

أعلنت البورصة السلعية، الانتهاء من تشكيل لجنتي العضوية وإدارج السلع والعمليات، لتسهيل عمل البورصة وفق القواعد والإجراءات المتبعة ببورصات السلع العالمية

اختصاصات لجنة العضوية

وتختص لجنة العضوية بإصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية في البورصة، والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وفحص أي مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة، وجار مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع على عقود العضوية إستناداً للقواعد المنظمة لها.

اختصاصات لجنة إدراج السلع والعمليات

كما تختص لجنة إدراج السلع والعمليات، بإصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية، ووضع القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها عبر منصة البورصة وعلى النحو الذي يحقق الهدف من إدراجها في ضوء الغرض من إنشاء البورصة السلعية.