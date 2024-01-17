رئيس البورصة السلعية: 12.3 مليار جنيه قيمة التداول على القمح منذ نوفمبر 2022

يتصدر القمح، السلع التي يتم تداولها في البورصة السلعية مصر، باعتباره أول سلعة تم تداولها في البورصة السلعية منذ بداية التداولات في نوفمبر 2022، وأكبر السلع من حيث أحجام وقيم التداولات.

1.2 مليون طن قمح

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قيمة التداولات التي تم تسجيلها منذ بداية التداول على القمح في البورصة السلعية بلغت 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.2 مليون طن قمح، منذ بداية التداولات في نوفمبر 2022.

تداول القمح يومين في الأسبوع

وأشار رئيس البورصة السلعية مصر، أن القمح يتم تداوله يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وتبلغ عدد الشركات المتداولة على القمح في البورصة السلعية 139 شركة ومطحن.

106 جلسات تداول خلال عام

وأوضح رئيس البورصة السلعية، أن عدد جلسات التداول على القمح بلغت 106 جلسات تداول، تم خلالها تنفيذ 9.117 ألف عملية منذ بداية التداولات في 2022.