بدء تداول سبائك الذهب والفضة في البورصة السلعية.. غدا

تبدأ مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الثلاثاء، في طرح السبائك الذهب والفضة عبر منصة البورصة السلعية، وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددتها المصلحة.

شروط تداول سبائك ذهب في البورصة السلعية

ووفقا للمعلن من اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة، فإن تداول سبائك الذهب سيكون للشركات والمصنعين، بشرط دفع 2 مليون جنيه مبلغ التأمين الخاص بالمزاد، في موعد أقصاه اليوم الاثنين أي قبل 24 ساعة من بدء المزاد عبر منصة البورصة السلعية، ضلا عن اشتراط تسجيل الشركات في منصة البورصة السلعية.

ضبط سعر الذهب في السوق

ومن المقرر أن يتم ضبط سعر الذهب في السوق المحلية، فضلا عن طرح سبائك الذهب والفضة المقرر يوم الثلاثاء وفقا للسعر المحلي في نفس توقيت الطرح، للتجار والمصنعين.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الدمغة والموازين تستعد لمعرض نبيو في نسخته الثالثة والذي سيقام يوم 26 نوفمبر الجاري على مدار 3 أيام، إذ تقرر إعفاء العارضين الدوليين المشاركين في المعرض، من الجمارك والرسوم على مشغولاتهم الذهبية، مع السماح لهم جلب معروضاتهم من الذهب بأي كميات في الذهب في حقائبهم الخاصة دون الحاجة لشحنها في شركات شحن.