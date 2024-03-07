موعد تشييع جنازة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد

يشيع جثمان الكاتب الصحفي الراحل محمد عبد الجواد «شيخ الصحفيين»، غدا، عقب صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما يقام سرادق العزاء بعد غد السبت بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد وكيل نقابة الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 100 عام، بعد رحلة عطاء طويلة في بلاط صاحبة الجلالة استمرت نحو 77 عاما.

رحيل الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد

وقال «البلشي» في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»: «البقاء لله.. خالص العزاء في رحيل الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، لهم اغفر له وارحمه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وتوجه نقيب الصحفيين بخالص العزاء لأسرة الكاتب الصحفي الراحل، وزملائه ومحبيه ولجميع الزملاء في وكالة أنباء الشرق الأوسط.