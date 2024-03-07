«الأرصاد»: منخفض جوي يضرب البلاد.. وتحذير مهم لسكان المحافظات

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنً هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية آتية من ‏البحر المتوسط، ووجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا‎، وسط تحذيرات لسكان المحافظات بعدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة.

تحذير لسكان المحافظات من منخفض جوي

وأشارت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى تعرض المحافظات خلال الأيام المقبلة إلى منخفض جوي يسبب انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، وتزاد سرعة الرياح في الأماكن المكشوفة مما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت «غانم» من حالة الطقس الساعات المقبلة، إذ سيكون هناك فرص لسقوط أمطار على عدد من المحافظات وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية» وتكون خفيفة إلى متوسطة تزداد نسبة سقوطها ليلًا.

شبورة مائية كثيفة

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الأيام المقبلة، ستكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة هي المؤثرة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية التي تعمل أحيانًا على حجب الرؤية الأفقية، محذرة سائقي المركبات والمسافرين، بضرورة توخي الحذر في أثناء القيادة صباحًا نظرًا لحجب الرؤية الأفقية أحيانًا.