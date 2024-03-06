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«المركزي» يطرح أذون خزانة جديدة بإجمالي 110 مليارات جنيه خلال ساعات

كتب:

منة العشماوي
01:39 م | الأربعاء 06 مارس 2024
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

يعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة آجال 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة، غدا الخميس، والأحد المقبل، بإجمالي 110 مليارات جنيه، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

وتوزع إجمالي قيمة أذون الخزانة يوم الخميس 7 مارس والأحد 10 مارس المقبل، كالتالي:

الخميس 7 مارس: أذون الخزانة أجل 6 أشهر بقيمة 30 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل العام بقيمة 30 مليار جنيه.

الأحد 10 مارس

- أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

- أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والشركات في العروض المقدمة للحصول على أذون الخزانة بعائد يصل إلى 35.000%، بينما وافق المركزي المصري على متوسط عائد تصل قيمته إلى 29.913%.

يذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليسجل بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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بقلم منة العشماوي