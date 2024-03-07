5 نصائح للتعامل مع الآخرين من واقع مسلسل عتبات البهجة.. «ابتعد عن الكذب»

يؤدي الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، دور يوتيوبر شهير، محبوب من متابعيه وأسرته والمقربين له، بسبب هدوئه، وقدرته على الإنصات للآخرين، بالإضافة إلى تقديم النصيحة في وقتها، لذا فإن هناك 5 نصائح للتعامل مع الآخرين.

5 نصائح للتعامل مع الآخرين لكي تصبح شخصًا محبوبًا بحسب موقع stanfordchildrens.

سماح الآخرين

يجب أن يتسم الشخص بسماح الآخرين على أخطائهم، على الرغم من قدرته على العقاب، لأن ذلك يجعله شخصًا محبوبًا لدى الجميع، وخاصة صغار السن، الذين يقعون في الأخطاء بسهولة.

العيش على أرض الواقع

يجب أن يكون الشخص واقعيًا، لا يعيش في عالم الخيال، لأن ذلك يجعله متزنًا أمام الآخرين، ويفكر جيدًا بعقله، ولديه القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سليم، حتى لا يتعرض للمشاكل أو يقع في الأخطاء بسهولة.

تغيير العادات من فترة لأخرى

الروتين قد يجعل الشخص مملًا، لذا يجب عليه تغيير عاداته من فترة لأخرى، حتى يصبح شخصًا نشيطًا ومرحًا، متجددًا في أفعاله.

الإنصات إلى الآخرين بنشاط

الإنصات وسماع الآخرين، من أهم العوامل التي تجعل الشخص محبوبًا، ويجب تقديم النصيحة الصحيحة، وتحذير الآخرين من الأخطاء، عندما يتطلب الأمر ذلك.

الصدق والابتعاد عن الكذب

الصدق من أهم العوامل التي تساعد، على أن يكون الشخص محبوبًا، من قبل أصدقائه وزملائه وغير ذلك، والابتعاد تمامًا عن الكذب، لأنه أساس هدم العلاقات الناجحة.

يحيى الفخراني شخص محبوب في مسلسل عتبات البهجة

يشارك الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، إذ يظهر كشخصية محبوبة ومرحة، بسبب طريقته في التعامل مع الآخرين، وخاصة أبنائه وأحفاده، لتدور الأحداث في إطار اجتماعي.