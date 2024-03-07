شعبة الذهب: تقلص الفجوة بين السعر العالمي والمحلي.. وتراجع الطلب سبب الانخفاض

قال عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في الوقت الحالي لا يمكن توقعها، خاصةً أن أسعار الذهب متأثرة بالأسعار في البورصة العالمية.

انخفاض الطلب على الذهب

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإقبال والطلب على شراء الذهب في الوقت الحالي متراجع، مقارنةً بالفترة الماضية التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة خلال بداية العام.

وأشار إلى أنه دائما يكون هناك هدوء في أسواق الذهب والإقبال على شرائه قبل دخول شهر رمضان، حيث يتجه أغلب المواطنين لشراء متطلبات الشهر الكريم.

تأثر الأسعار بالعرض والطلب

ولفت إلى أن الأسعار حاليا متأثرة بشكل كبير بالسوق والعرض والطلب من المواطنين، وكذلك سعر الدولار، خاصة عقب التسعير العادل للجنيه، والذي يتميز بسعره المرن في الوقت الحالي نظرا لسوق العرض والطلب، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء.

وأشار إلى أن هناك تقلصا في الفجوة بين سعر الذهب في السوق المحلية والسوق العالمية، والتي كانت متسعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خاصة خلال الفترة التي ارتفع فيها سعر الدولار في السوق الموازية، خاصة عقب تراجع الأسعار لعيار 21 من 4200 جنيه إلى 3170 جنيها الآن.