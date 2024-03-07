«معلومات الوزراء» يقدم 10 نصائح للمساهمة في خلق بيئة عمل مستدامة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الوعي البيئي أصبح يحتل أهمية قصوى بين أفراد المجتمع، فلم يعد خلق بيئة عمل مستدامة خيارًا، بل ضرورة ملحة، تعود بالنفع على الأفراد والمؤسسات، وبما أن الأفراد يقضون معظم وقتهم في مكان العمل، ما يتطلَّب تعزيز ثقافة حماية البيئة في سلوكياتهم، تمهيدًا لمستقبل أكثر استدامة.

كيف تساهم في خلق بيئة عمل أكثر استدامة ؟

وقدم مركز معلومات مجلس الوزراء على صفحته الشخصية، النصائح العشر للمساهمة في خلق بيئة عمل مستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل مؤسستك، والحفاظ على الموارد، وتقليل حجم النفايات والتكاليف، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، لتوفير حياة صحية للأجيال الحالية والقادمة وهي:

- قلل استهلاك الطاقة في مكان عملك وتأكد من إغلاق الأنوار وأجهزة الكمبيوتر والتبريد عندما لا تكون قيد الاستخدام.

- توسع في استخدام: مصادر الطاقة المتجددة المتاحة محليا مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

- بإمكانك زيادة المساحات الخضراء حول المبني وفي المساحات الداخلية التي تسمح بذلك، ما يساعد في تقليل درجة الحرارة.

- رشد استهلاك المياه من خلال استخدام وحدات توفير المياه وتقليل الهدر أو الفاقد منها.

- قلل من اعتمادك على الورق عن طريق الاعتماد على المستندات الإلكترونية.

- نفذ سياسة الحد من النفايات، وشجع الموظفين على إعادة تدوير النفايات داخل مكان العمل.

- استخدم مواد قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير وقابلة للتحلل.

- شجع الموظفين على استخدام وسائل النقل النظيفة والمستدامة قدر الإمكان «الدرجات، المشي، السيارات الكهربائية، وسائل النقل الجماعي النظيفة».

- التأكيد على عمل الصيانة الدورية للمركبات لتقليل حجم انبعاثاتها.

- شجع الموظفين على اقتراح مبادرات بيئية تتبناها المؤسسة، ما يعزز الإحساس بالهدف المشترك والعمل الجماعي تجاه حماية البيئة.