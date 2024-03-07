تخفيف ضخ المياه في 5 مناطق بالدقهلية السبت المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تخفيض ضغوط المياه ببعض قرى منية النصر السبت المقبل، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً لمدة 6 ساعات.

تخفيض ضغوط المياه

وأشارت مياه الدقهلية، إلى أنه سجري تخفيض ضغوط المياه عن بعض قرى مركز منية النصر وهي «ميت عاصم - برمبال الجديدة والقديمة - الرياض - النزل والجمال»، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى القيام بأعمال تطهير مروقات مرفق مياه منية النصر، لافتة إلى ضرورة تدبير المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الفترة المشار إليها.

قطع المياه 7 ساعات في أجا السبت المقبل

وفي سياق متصل، أعلنت انقطاع المياه عن بعض قرى أجا السبت المقبل، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساءً، لمدة 7 ساعات بقرى «شنشا - ميت فضالة - الغراقة»، للقيام بأعمال صيانة على خطوط طرد وروافع صرف صحي «ميت فضالة - شنشا».