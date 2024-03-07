قطع المياه عن 3 مناطق في الدقهلية السبت المقبل.. الأماكن المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق السبت المقبل، للقيام ببعض أعمال الصيانة لمدة تصل إلى 4 ساعات.

قطع المياه في 3 مناطق

وأشارت «مياه الدقهلية» إلى أن ضعف المياه سيكون في 3 مناطق هي «الجمالية والمطرية وميت سلسيل»، من الخامسة صباحًا إلى الثامنة صباحًا، لمدة 4 ساعات، ويشمل القطع توابع المطرية والجهة القبلية لمدينة ميت سلسيل وتوابعها والوحدات المحلية بالعمارنة والحوتة بالمنزلة.

سبب قطع المياه

وأضافت أن قطع المياه يرجع إلى تنفيذ الشركة أعمال تطهير بمرفق مياه الجمالية طبقًا لخطة التطهير الدورية.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.