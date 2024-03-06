انقطاع المياه 6 ساعات عن بعض المناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق حي غرب ووسط وحي شرق -ما عدا عمارات الصفوة- والبشير، والنجاجرة غربب، وقرى الكفور ما عدا سبيل مكي، وقرى حجازة ما عدا نجع العرب، وقرى العتمور قبلي، ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلي، وقرى العباسية، وذلك اعتباراً من الساعة 6 من مساء الجمعة المقبلة وحتى الساعة 11.30 مساء نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم أمبو

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم أمبو، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى تدبير سيارات مياه صالحة مجانًا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.