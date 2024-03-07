يمنى طولان تخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى في مسلسل حق عرب.. رمضان 2024

تخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، المقرر عرضه مع بداية رمضان 2024 على قناة ON.

وتقدم يمنى طولان، دورا متميزا في مسلسل حق عرب، وهو عمل ثري بالدراما الشعبية التشويقية والمليئة بالصراعات والأحداث والجوانب الإنسانية.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، يمنى طولان والطفل منذر مهران، وعدد من المواهب الشابة، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.

وقدمت يمنى طولان طوال مشوارها الإعلامي الممتد لأكثر من 12 عاما، العديد من البرامج أبرزها «اتغير مع يمنى»، الذي حاز على جائزة أفضل برنامج لعدة أعوام متتالية، إذ قدمت الكثير من البرامج الأخرى، وفي مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الأطفال وشاركت في فوازير «عمو فؤاد».