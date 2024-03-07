جهود الدولة في تمكين المرأة اجتماعيا.. 3.6 مليون سيدة بتكافل وكرامة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود الدولة في تمكين المرأة اجتماعياً، موضحاً ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي من 45.4% في 2013/2024 إلى 49.8% في 2023/2024، ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا من 47.9% في 2013/2014 إلى 58% في 2023/2024.

وأوضح التقرير انخفاض نسبة التسرب من التعليم بين الإناث في المرحلة الابتدائية من 0.45 في 2014/2013 إلى 0.23 في 2022/2023، لافتاً إلى أن إجمالي عدد تردد السيدات للفحص في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة حتى 25 فبراير 2024 47.4 مليون.

كما تم فحص 2.5 مليون سيدة من خلال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، كما تم تنفيذ 9.3 ملايين زيارة طرق الأبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة و2.2 مليون سيدة مستفيدة من المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها بنسبة 49.4% من إجمالي المستفيدين.

برنامج تكافل وكرامة

وأوضح أن 76% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من السيدات بواقع 3.6 ملايين سيدة، و6 ملايين سيدة تحصل على معاش تأميني و3 ملايين سيدة مؤمن عليها، و4.9 مليار جنيه سنوياً لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 736 ألف سيدة، فضلاً عن 3.2 مليار جنيه سنوياً لدعم السيدات ذوات الهمم بإجمالي 435 ألف سيدة.

6.8 مليار جنيه لتغطية أحكام النفقة

وأكد التقرير، على تأهيل 15 ألف رائدة اجتماعية للتوسع في برنامج «وعي» للتنمية الأسرية والمجتمعية ووجود 538 ألف فتاة مستفيدة من التدريبات المباشرة ببرنامج الحفاظ على كيان المرأة المصرية «كيان»، فضلاً عن وجود 6.8 مليار جنيه لتغطية أحكام النفقة لأكثر من 394 ألف سيدة من المطلقات والمهجورات واستخراج مليون بطاقة رقم قومي للنساء الأولى بالرعاية خلال 6 سنوات.