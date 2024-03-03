هل التقديم على برنامج تكافل وكرامة متاح حاليا؟.. مصدر يوضح الشروط

أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقديم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية، والذي يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة، في إطار دعم الدولة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

شروط التقديم لتكافل وكرامة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن التقديم يتم وفق الشروط المُعلن عنها سابقاً كما هي، والتي تتمثل في أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد، ويجب حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%، وبالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس، وأن يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.

وضمن الشروط أيضاً يجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات»، ويجب ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه، فضلاً عن عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية، وعدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

زيادة 15% في قيمة تكافل وكرامة

ونوهت المصادر، إلى أن الأسر التي تُقدم في الوقت الحالي لحصول على دعم البرنامج، ستحصل عليه وفق الزيادة الجديدة، حال استيفاءها جميع الشروط المطلوبة، موضحة أن الزيادة الجديدة هي 15%، سبق ووجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

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