أسباب رفض معاش تكافل وكرامة.. بينها ارتفاع مستوى المعيشة

تعددت أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، الذي يحصل بمقتضاه المواطن على كثير من الخدمات المتميزة منها على سبيل المثال وليس الحصر دعم نقدي يُصرف شهريًا كل يوم 15 من الشهر، ومجانية التعليم، فضلاً عن الحصول على الدعم الغذائي، إذ بلغ عدد المواطنين الذين يتقاضون هذا المعاش نحو 11 مليونًا من مختلف المحافظات.

ومع استمرار فتح باب التقديم، وفق ما أكدته مصادر لـ«الوطن»، أُثيرت عدد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب رفض معاش تكافل وكرامة، التي أوضحتها الوزارة تفصيلاً، لافتة إلى وجود زيادة 15% في صرف المعاش تُطبق من الشهر الجاري، إذ يصرف اعتبارًا من يوم 15 مارس الجاري.

أسباب رفض معاش تكافل

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسباب رفض معاش تكافل، التي تعددت ما بين أسباب متعلقة بالأسرة بصفة عامة، وأخرى مُتعلقة بحضور الأطفال للمدارس، فضلاً عن أسباب متعلقة بالمعاش التأميني أو المستوى المعيشي للأسرة، وهي كالآتي:

- عدم وجود أطفال لدى الأسرة

- عدم تسجيل الأطفال بالمدارس

- أن يتجاوز سن الأطفال 18 سنة

- عدم حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس

- أن تقل نسبة حضور الأطفال سن 6 سنوات للمدارس عن 80%

- امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».

- حصول رب الأسرة على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

- حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.

- أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي مرتفع

- امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

أما عن أسباب رفض معاش كرامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسباب رفض معاش كرامة، التي تعددت ما بين أسباب متعلقة بوجود الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير، أو تقاضي الأسرة مرتب مرتفع، فضلاً عن وجود أملاك للأسرة، وهي كالآتي:

- ألا يكون الفرد صاحب مرض ما

- أن يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.

- أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي مرتفع.

- أن يكون الفرد من أسرة لديها أملاك.

- حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.