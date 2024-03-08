سر تخديعة المسقعة.. ضيفي هذا الخضار لنكهة مميزة

المسقعة واحدة من الوصفات التي يٌفضلها الجميع، وهي طبق جانبي، يحتوي على عناصر غذائية عدة وتعتبر وجبة كاملة دسمة مُوفرة، يمكن تناولها سواء في الغداء أو العشاء، ومن المأكولات الشعبية التي لها طعم مُميز، وسهلة التحضير أيضا، وترغب ربات البيوت في تحضريها مثل المطاعم بوصفتها الشهية.

تخديعة المسقعة

إليك سر تخديعة المسقعة لتحضريها بمذاق خاص وبمكونات بسيطة موجودة في أي مطبخ وغير مُكلفة، وخلال السطور التالية تابعي طريقة عمل المسقعة لذيذة بالخل والثوم التي تقدمها «الوطن» لتحضريها بسرعة وسهولة عبر خطوات سهلة في المنزل لغذاء سريع وشهي واقتصادي.

طريقة عمل المُسقعة بالخل والثوم

المكونات:-

باذنجان رومي.

فلفل رومي.

عصير طماطم.

ثوم مفروم.

خل.

طماطم مبشورة.

سكر.

ملح.

فلفل.

كمون.

زيت

سر تخديعة المسقعة

- الخطوة الأولى: قومي بغسل تصفية الباذنجان والفلفل بشكل جيد.

- الخطوة الثانية: قومي بقلي الباذنجان والفلفل الرومي والبطاطس في زيت ساخن في مقلاة عميقة حتى يصبحوا ذهبيين ومقرمشين.

- الخطوة الثالثة: بعد القلي قم بتصفية الباذنجان والفلفل الرومي والبطاطس من الزيت الزائد عن طريق وضعهم على ورق مناديل مطبخ لامتصاص الزيت، كي لا تشرب المسقعة الزيت وتتسبب في حدوث متاعب المعدة.

- الخطوة الرابعة: ضيفي الطماطم والخل والملح والفلفل والكمون وعصير الطماطم.

- الخطوة الخامسة: حمري أصابع البطاطس في الزيت «نصف تحميرة».

- الخطوة السادسة: قومي برص شرائح الباذنجان في صينية بايركس، مع الفلفل الرومي والبطاطس المحمرة.

- الخطوة السابعة: تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.