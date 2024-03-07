مفاجآت مليحة في دراما رمضان 2024.. البطلة عاشت معاناة حقيقية في فلسطين

قال الفنان علي الطيب، إن مسلسل مليحة من أهم الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل، لأنه يتناول القضية الفلسطينية منذ بدايتها، ولأن الجيل الجديد لا يدرك سوى أنها اندلعت مع أحداث أكتوبر الماضي، ولا يعلمون تفاصيل عن الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها مبادرة قوية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم تلك الملحمة الوطنية ويكون لها السبق في تقديمه بعمل درامي.

سبب اختيار الفنانة سيرين خاص في مسلسل مليحة

وأضاف الطيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى اختيار ممثلة من أصول فلسطينية لتكون الواقعية بشكل أكبر، لافتًا إلى أنه تقدم العديد من المعلومات أثناء التصوير، وهي تجسد شخصية ممرضة تعمل بأحد المستشفيات في ليبيا مع الطبيب هشام هلال والذي أجسده وهو دكتور نساء وتوليد، قائلاً: «معانا ممثل صادق مش مجرد فنان بيمثل الأحداث وعانت في طفولتها وتاريخ حياتها مثل شخصية مليحة التي تجسدها بالمسلسل، وهي شبه أي شخص كان عايش في فلسطين وتعرض للتهجير القسري».

تفاصيل مسلسل مليحة بالموسم الرمضاني 2024

وتابع: «سيرين عندها شغف لأن المسلسل بيرسمها.. وهي ساكتة عينيها بتتكلم كتير أوي.. لأن محدش فينا عارف إحساسها الحقيقي اللي عاشته.. ودايما مركزة وبتسأل طول الوقت وعايزة تطور المحتوى.. والمخرج عمرو عرفة أعطاها المساحة لأنها من عاشت الأحداث بنفسها وتشعر بشكل أكبر.. واسمها سيرين خاص وليس سيرين خاس كما يتم تداوله».

وتدور أحداث مسلسل مليحة في إطار تشويقي اجتماعي حول أسرة فتاة تدعي «مليحة» والتي تجسدها الفنانة سيرين خاص، وتفر مع أسرتها بعد تعرضهم للقصف الإسرائيلي، للعيش في ليبيا، وبعد قرار العودة إلى فلسطين وديارهم يواجهون صعوبات كثيرة، وتجمعهم الصدفة عند معابر الحدود المصرية بالضابط أدهم، والذي يجسده الفنان دياب، وتتطور الأحداث في إطار درامي مليء بالمفاجآت.

أبطال وقنوات عرض مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين، دياب، سيرين خاص، علي الطيب، حنان سليمان، أشرف زكي، وآخرين من إخراج شريف عرفة، وتأليف رشا الجزار، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة قنوات ON وCBC والحياة بالموسم الرمضاني 2024.