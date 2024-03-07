‎من هم الحشاشين؟.. دراما رمضان 2024 تفك شفرة الجماعة الأكثر جدلا

في رحلة عبر الزمان، يأخذك مسلسل «الحشاشين»، للتعرف على جماعة غامضة أثارت جدلًا واسعًا عبر التاريخ، واستطاعت أن تلهم العديد من الأعمال الأدبية والفنية، بينها المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2024، والذي يتحدث عن جماعة نشأت في القرن الـ11 الميلادي.. فما هي جماعة الحشاشين؟

معلومات عن جماعة الحشاشين قبل انطلاق المسلسل

جماعة الحشاشين أو الإسماعيلية النزارية، نشأت اتباعا لنزار بن المستنصر، إمام الفاطميين، واتسمت عقيدة تلك الجماعة بالباطنية وتأويل النصوص الدينية، واعتقادهم بوجود إمام مستور يدير العالم، ليأسسون ما يشبه دولة مستقبلة لهم، وسميت قلعة «آلموت»، وبالفعل امتدت نفوذهم لتصل إلى الكثير من الدول في أفريقيا وآسيا كما وصلت إلى أوروبا أيضًا، وفقا لما ذكره كتاب «الجماعات الإسلامية المسلحة» عن تلك الجماعة، لكاتبه ستيفن فيرتيجانز.

اتخذت جماعة الحشاشين من القلاع الجبلية حصونا لهم، ومارسوا الزراعة والتجارة لتوفير احتياجاتهم، وانفصلت هذه الطائفة عن الفاطميين بعد وفاة الإمام المعز لدين الله، وقررت عدم الاعتراف بابنه المستنصر بالله إماما، معتبرين نزار بن المستنصر إماما شرعيا بديلًا له.

مسلسل الحشاشين يفك رموز الجماعة الأكثر جدلًا عبر التاريخ

اشتهرت جماعة الحشاشين بنشاطها السياسية، إذ شنوا هجمات ضد أعدائها، باستخدام تكتيكات حرب العصابات، فيما تميزوا بمهاراتهم في الاغتيالات، ما بدوره بث الرعب في قلوب الحكام، ومع الوقت بدأت تواجه حملات عسكرية ضارية من قبل الدول الإسلامية، ما بالتبعية تسبب في تراجع نفوذهم، واحتدام الصراعات الداخلية، لينتهي الحال بزوالهم في القرن الـ13.

تُثير جماعة الحشاشين فضول الكثيرين، نظراً لغموضهم وارتباطهم بالعديد من الأساطير والحكايات، يقدم مسلسل «الحشاشين» من بطولة كريم عبدالعزيز الذي يلعب دور حن الصباح، مؤسس الجماعة، إلى جانب عدد من النجوم، فرصة للتعرف على هذه الجماعة الغامضة، وفك شفرات تاريخهم المُثير للجدل.