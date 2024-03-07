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«القاهرة الإخبارية»: النمسا تتخلى عن الغاز الروسي لإرضاء أوروبا

كتب:

منة شبانة
03:58 م | الخميس 07 مارس 2024
مراسل القاهرة الإخبارية

مراسل القاهرة الإخبارية

قال خالد أبو بكر مراسل «القاهرة الإخبارية» من فيينا، إن النمسا تتخلى عن الغاز الروسي لإرضاء أوروبا، وبالعودة إلى تصريح الرئيس الروسي بوتين عندما قال إن الدول الأوروبية التي ستحاول الاستغناء عن الغاز الروسي ستكون كمن يطلق النار على قدميه.

النمسا بها أعلى معدل في التضخم في دول الاتحاد الأوروبي

وأضاف خلال رسالة على الهواء: «النمسا بالفعل إذا قررت الاستغناء الفوري عن الغاز، ستكون كمن أطلق النار على رأسه وليس على قدميه، بالنظر إلى أن النمسا بها أعلى معدل تضخم في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وهي لا تستطيع في اللحظة الآنية سواء لوجستيا أو اقتصاديا الاستغناء عن ذلك الغاز الروسي الرخيص».

النمسا تُموّل حرب بوتين ضد أوكرانيا

وتابع: «أدى ذلك إلى تعرضها إلى موجة من الانتقادات من دول عديدة داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك من أوكرانيا، موضحا أن هذه الانتقادات تقول إن النمسا تُموّل حرب بوتين ضد أوكرانيا، مما دفع النمسا إلى الشروع في بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة على المدى المتوسط».

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