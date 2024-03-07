«تجارية القليوبية»: الإفراج عن البضائع من المواني سيؤدي لانخفاض الأسعار تدريجيا

أشاد محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن البضائع في المواني المصرية، لافتًا إلى أن القرار سيساهم في توفير السلع بالأسواق وسيحدث انخفاضًا تدريجيًا في الأسعار.

توفير السلع في الأسواق

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنّ البضائع المفرج عنها من ميناء الإسكندرية، تحتوي على سلع غذائية وأعلاف وأدوية ومستلزمات إنتاج، وهو ما سيساهم في توفير السلع كافة في الأسواق ويحقق توازنا وانضباطا للأسعار.

سلع أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار الإفراج عن البضائع من المواني، يعد خطوة مهمة جرى اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالمواني المصرية، وتتضمن سلعا أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصري على مستوى الغذاء والدواء، على أنّ يفرج عن باقي البضائع تباعًا، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق استقرار كبير في الأسواق، إضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب.