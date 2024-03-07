علاء عابد: الإفراج عن البضائع يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق

أشاد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، مؤكدا أن ذلك يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق.

زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن تكليفات الرئيس السيسى جاءت في توقيت مناسب لتوفير جميع السلع، وبأسعار مناسبة للمواطنين قبيل حلول شهر رمضان.

وأشاد بنجاح الحكومة في الإفراج عن بضائع تتجاوز قيمتها الـ12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، خاصة وأن الأيام القليلة الماضية شهدت عقب زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.

وأشاد عابد بحرص الحكومة على زيادة معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي، موجها التحية لرجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص.

وأعرب عابد عن ثقته التامة في أن هذا التوجه المحمود من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها سيكون له دوره في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتوفير مختلف السلع وعودة دوران مختلف المصانع للإنتاج بعد توفير المواد الخام.