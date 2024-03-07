خطاب مرتقب للرئيس الأمريكي خلال الساعات المقبلة

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطابا تحت قبة مبنى الكونجرس «الكابيتول»، وهو خطاب حالة الاتحاد السنوي، وسيعرض فيه إنجازاته ورسم سياساته العامة وتفاصيل خطته المقبلة في حالة فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستمر وجوده في البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى.

ويأتي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد يومين من الثلاثاء الكبير، والذي أكد بنسبة كبيرة مواجهة مرتقبة بين الرئيس الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، في شهر نوفمبر المقبل.

قضى عطلة نهاية الأسبوع في اجتماع مع مستشاريه

وبحسب ما نشرته «نيويورك تايمز» الأمريكية، فالرئيس الأمريكي قضى عطلة نهاية الأسبوع في اجتماع مع مستشاريه لصياغة الخطاب، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن زلات لسانه التي ازدادت خلال الآونة الأخيرة، ويتصاعد فيه الحديث حول حالة «بايدن» العقلية ومدى قدرته على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة جديدة.