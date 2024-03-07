السويد تنضم رسميا إلى حلف الناتو كتب: أحمد العانوسي 06:33 م | الخميس 07 مارس 2024 السويد أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن السويد تنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: محللة سياسية: الاشتباك المسلح بين روسيا وحلف الناتو مستبعد الرئيس المجري يوقع على تصديق عضوية السويد في حلف الناتو كاتب صحفي: السويد تسعى للانضمام إلى الناتو خوفا من تهور روسيا 14 معلومة عن فرح دخل الله أول عربية في منصب المتحدث الرسمي باسم الناتو البرلمان المجري يوافق على انضمام السويد لحلف الناتو الناتو السويد بقلم أحمد العانوسي