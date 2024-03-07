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دراما المتحدة

السويد تنضم رسميا إلى حلف الناتو

كتب:

أحمد العانوسي
06:33 م | الخميس 07 مارس 2024
السويد

السويد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها أن السويد تنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

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