من شارع المعز إلى نزلة السمان.. دراما رمضان بنكهة الشارع المصري

حرص عدد من صناع الدراما على تصوير أعمالهم المشاركة في موسم الدراما الرمضانية 2024 في عدد من الشوارع والمناطق الحقيقية، وهو جزء من أهمية الأعمال الفنية التي تلعب دورًا في تقديم الأماكن ذات البعد التاريخي والثقافي بتفاصيلها الحقيقية، وما طرأ عليها من تغييرات وتخليدها على الشاشة.

وظهر الفنان أحمد العوضي في شارع المعز في البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب، حيث حرص المخرج إسماعيل فاروق على تصوير عدد من مشاهد المسلسل في شارع المعز ومنطقة الجمالية التي تدور فيها أحداث المسلسل، بينما تواجد الفنان أمير كرارة في منطقة نزلة السمان لتصوير مشاهد من مسلسل بيت الرفاعي للمخرج أحمد نادر جلال.

شارع المعز والجمالية في برومو مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي داخل منطقة نزلة السمان، حول المعلم محمود الرفاعي كبيرة عائلة الرفاعي، وهو الرجل الثري المحب الخير ولكنه مجرد ستار لتجارة الأثار في المنطقة، وتبدأ الأزمة عندما يرحل «محمود» وتبدأ الصرعات تمزق العائلة من أجل السيطرة عليها.

وما بين سوق العبور والسويس تولى المخرج مرقس عادل والفنان مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل المعلم المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يقدم خلاله شعبان دور «حامد» أحد تجار السمك الصغار في السوق والذي يسعى إلى الانتقام لوالده.