معرض القاهرة الدولي «EECA EXPO 2024».. كل السلع وبتخفيضات كبيرة

سلع غذائية وأدوات منزلية وأجهزة كهربائية وملابس جاهزة ومراتب وسجاد وصناعات نسيجية ومنتجات يدوية ومفروشات وصناعات كيماوية، كل هذا وأكثر فى مكان واحد على مساحة 16 ألف متر مربع، داخل معرض القاهرة الدولى «EECA EXPO 2024»، المقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى مدينة نصر، وبتخفيضات وخصومات كبيرة على مختلف المنتجات المعروضة من خلال أكثر من 200 شركة داخل المعرض.

يُقام معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ57، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وبتنظيم من جانب الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وتم افتتاح المعرض يوم الخميس الماضى 29 فبراير، ويستمر على مدار 10 أيام، حتى 9 مارس الجارى، ويُعد المعرض الرسمى الأول فى مصر، ويحظى بتخفيضات كبيرة على جميع السلع، كما أنه متاح من خلاله إمكانية التقسيط على 12 شهراً دون فوائد، ووقع الاختيار على دولة ليبيا، لتكون «ضيف شرف» هذه الدورة من المعرض هذا العام.

«الوطن» تجولت داخل المعرض، الذى يشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين منذ اليوم الأول، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، استطلعت آراء عدد من العارضين والزائرين، كما تحدثت مع رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المسئول عن تنظيم هذا الحدث الكبير، عن الجديد الذى يقدمه المعرض فى دورته هذا العام.