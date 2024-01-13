ضبط طن أغذية منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، وأسفرت عن ضبط 1000 كيلو جرام أغذية منتهية الصلاحية.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن الحملة استهدفت نحو 36 منشأة، لضمان تقديم غذاء آمن لقاطني المدينة وزوارها.

نتائج الحملة الصحية في شرم الشيخ

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن الآتي:

- تحرير 35 محضر نظافة

- تحرير 46 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية

- تحرير محضر ضبط لكمية 1000 كيلو جرام (طن) لأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

- إعدام 320 كيلو جرام و59 لترا لأغذية ومشروبات فاسدة.

وشدد «عريضة» على أن حملات المرور والتفتيش ستستمر على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء آمن صحي لجميع المواطنين.