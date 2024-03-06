صناع مسلسل محارب: ظاهرة الثأر فى الصعيد من قضايا مسلسلنا

فى لحظة واحدة انقلبت حياته رأساً على عقب، لم يكن فى مخيلته أن تتحول حياته بهذا الشكل، هذا ما يحدث للفنان حسن الرداد خلال أحداث مسلسل «محارب» المنافس فى موسم رمضان 2024، فقد اختار «الرداد» هذا العام الدراما الاجتماعية من خلال قصة شاب صعيدى يعيش فى منطقة مصر القديمة مع أسرته، وكان طالباً متفوقاً يريد أن يصبح مهندساً، خاصة أنه يحب السيارات ويعمل «ميكانيكى» وأحياناً «سائق»، ولكن تبقى مشكلة «الثأر» عائقاً كبيراً، فهى المشكلة الاجتماعية التى يتحدث عنها المسلسل، وتدور باقى الأحداث فى إطار شعبى.

يجسد الفنان حسن الرداد شخصية «عزيز»، الطالب المتفوق الذى وجد نفسه فى مأزق بعدما توفى والده الصعيدى، فوجد نفسه مسئولاً عن إعالة والدته وأسرته بعد رحيل والده، لتتبخر كل أحلامه، قبل أن تكشف له والدته السر الذى أخفاه والده عن الجميع وهو أن له إرثاً كبيراً فى الصعيد ولكن فى الوقت نفسه يرث مع الأموال أيضاً ثأراً، ويجد نفسه فى مأزق كبير، ويضطر أن يواجه ذلك بمفرده.

«زاهر»: لم أتخوف من دور الشرير

ويشارك فى العمل أيضاً الفنان أحمد زاهر بدور محامٍ، واختار «زاهر» لون الشر هذا العام، بعد غياب عن الدراما لمدة عامين كاملين، حيث إن آخر أعماله مسلسل «سوشيال» من خلال شخصية شهاب الدرينى عام 2022، بينما تقدم الفنانة ناهد السباعى دور فتاة شعبية من حارة، وتعيش قصة حب مع الفنان حسن الرداد، وتواجه الكثير من الصعوبات فى هذه العلاقة.

من جانبه، عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بالمشاركة فى مسلسل «محارب» قائلاً: «المسلسل من الأعمال الفنية المتميزة التى وافقت عليها بمجرد أن قرأت السيناريو، فكان من المقرر تقديم العمل العام الماضى، ولكنه تأجل بسبب أن العمل يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات خاصة».

وأضاف لـ«الوطن»: «وافقت على المسلسل لأسباب عدة؛ أولها عندما قرأت سيناريو العمل، وهو من تأليف محمد سيد بشير، الذى تربطنى به علاقة قوية، وبمجرد أن عرض علىّ الفكرة تحمست بشدة، لأن فكرة المسلسل مختلفة وجديدة، فضلاً عن التعاون مع المنتج أحمد السبكى، فهو الأب الروحى لى، بالإضافة إلى أن وجود الفنان أحمد زاهر ضمن أحداث المسلسل يعتبر إضافة كبيرة للعمل، وفخور بالعمل معه، ومشاركة أيضاً ناهد السباعى، وماجد المصرى، ونرمين الفقى، وعدد كبير من النجوم».

وتابع حديثه: «سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل، فهى مخرجة متميزة ولها باع كبير فى تاريخ الدراما، وتركز باستمرار على التفاصيل، وتخرج أفضل ما لدى الممثل من إمكانيات».

بينما قال الفنان أحمد زاهر عن مشاركته فى مسلسل «محارب»: «بمجرد أن تلقيت عرضاً بالدور فى المسلسل وافقت على الفور، لأن السيناريو مميز، وسعيد بالتعاون مع الفنان حسن الرداد، بالإضافة إلى أن التعاون مع المخرجة شيرين عادل له طبيعة خاصة، فهى مخرجة متمكنة فى عملها بشكل كبير».

وأضاف «زاهر»، لـ«الوطن»، أقدم هذا العام شخصية بها ملامح من الشر، ولم أتخوف من ذلك لأن الجمهور باستمرار يريد التنوع والاختلاف، والصعوبة فى نجاح الشخصية الشريرة له شكل مختلف فى النجاح، كما أن شخصيتى فى المسلسل بها تطورات مختلفة، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين بمجرد بداية عرضه.

«ناهد»: أقدم دور فتاة شعبية.. و«بشير»: فكرته من الواقع

وتحدثت الفنانة ناهد السباعى عن طبيعة دورها فى مسلسل «محارب» قائلة: «أقدم دور فتاة شعبية، والذى شجعنى فى العمل تفاصيل خاصة بالشخصية، لأنها تتعرض لمواقف صعبة من أجل حبها ضمن أحداث المسلسل، فالعمل اجتماعى تشويقى».

«فكرة المسلسل جاءت من الواقع»، هكذا تحدث محمد سيد بشير، مؤلف مسلسل «محارب»، عن العمل الدرامى قائلاً: «أشعر باستمرار أن الجمهور يحتاج إلى أعمال تتحدث عنه، لذلك تأتى فكرة المسلسلات من الواقع مثلما قدمت فى (أيوب وأبوجبل) بالسنوات السابقة، وبمجرد أن جاءت لى الفكرة تحدثت مع الفنان حسن الرداد، وطورنا العمل لأنه كان من المقرر أن يقدم العام الماضى».

وأضاف محمد سيد بشير، لـ«الوطن»، أنه لم ير سوى حسن الرداد بطلاً لمسلسله منذ كتابة أولى الحلقات، ووقتها أرسلت له الفكرة، ورحب بها، وبدأنا العمل عليها من العام الماضى، ولكن الشىء الذى كان فى صالحنا أننا لم نلحق السباق الرمضانى الماضى، وهذا جعل الفكرة تتطور.

واستطرد حديثه: «نقدم من خلال مسلسل (محارب) دراما واقعية تحكى عن الصراع بين الطبقات وعدم شعورها ببعض، ونقدم فكرة الثأر خلال المسلسل ولكن بشكل مختلف.