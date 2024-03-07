«التحالف الوطني» يوزع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على شاشة «الحياة»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. مؤسسة أبو العينين الخيرية توزع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجا بالجيزة».

وأشار التقرير، إلى أنه في ظل النشاط المكثف للتحالف الوطني قبل شهر رمضان، وتخفيف العبء عن كاهل المصريين، بدأت مؤسسة أبو العينين الخيرية، عضو التحالف، في توزيع شنط رمضان على الآلاف من الأهالي الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة، التي تم تجهيزها مسبقًا منقبل متطوعي المؤسسة.

وخلال التقرير، قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العينين الخيرية بالجيزة، إنّه هناك أكثر من ربع مليون شنطة، بجانب أن أصحاب المؤسسة على أتم استعداد لزيادة عدد الشنط أكثر إذا تطلبت الأمور.

وأضاف حسين برهام، عضو مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن هدف الفؤسسة هو توزيع 250 ألف شنطة على الأسر الأولى بالرعاية، داخل محافظة الجيزة، لافتا أن الشنطة تكفي من 4 إلى 5 أفرد.

وتابع هاني عادل، عضو مؤسسة أبو العينين الخيرية، أن الشنطة تتضمن كافة المحتويات من الزيت والسمنة والسكر والشاي والدقيق والملح والبلح، مشيرا أن الشنطة كافية للأسر المصرية خلال شهر رمضان.

وأوضح التقرير، أنّ شنط رمضان بها كافة المستلزمات الغذائية التي يمكن أن يحتاجها أي مواطن مصري في شهر الخير، وهذا المشهد أعتدنا عليه من مؤسسات التحالف الوطني على مدار العام، خاصة في المواسم والأعايد لإدخال الفرحة والسرور على كل المصريين.