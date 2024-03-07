أعلى عائد من استثمار 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي المصري

بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6 % قبل يومين، أعلن البنك الأهلي عن تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة، وهي بقيمة 30 % أي تحقق عائد سنوي 30% ويعد الأعلى في التاريخ.

كيف تستثمر 30 ألف جنيه

تنشر «الوطن» تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد الأكبر، وهي 30 % سنويًا، وعلى سبيل المثال عند استثمار 100 ألف جنيه يكون العائد السنوي 30 ألف جنيه سنويًا، وهو عائد مربح ومضمون مقارنة بالاستثمار في الذهب أو غيرها من الاستثمارات الأخرى بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية المتناقصة 3 سنوات

- يمكن للعميل الاستثمار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلي 2024 الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير طوال مدة الشهادة.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى إلى 26%، وفي السنة الثانية 22%، وفي السنة الثالثة 18%.

شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي 2024

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ3 سنوات.

- تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلي 2024 الثلاثية ذات العائد الشهري بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات.

- يتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ21.5%.

شهادة ادخار أمان المصريين 2024

- يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.

- يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.

- يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

المركزي يرفع الفائدة

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي، اليوم، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.