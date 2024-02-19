احسب عائدات 100 ألف جنيه شهرياً بعد طرح شهادات جديدة في البنوك

شهدت الفترة الماضية طرح عدد من البنوك شهادات ادخارية جديدة بعائدات كبيرة، لعل أهمها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى عدد كبير من المواطنين عن كيفية حساب فوائد مبلغ 100 ألف جنيه شهرياً، عند استثماره في أعلي شهادة مقدمة من هذه البنوك.

وتعتبر الشهادات الادخارية أداة مالية شائعة وموثوقة، تهدف إلى تحفيز الادخار، وتوفير حلول للأفراد والشركات، للحفاظ على رأس المال، وتحقيق عائد مالي مستقر.

فوائد شهادات البنك الأهلي المصري

ترصد « الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية حساب فوائد مبلغ 100 ألف جنيه شهرياً، عند شراء إحدى شهادات البنك الأهلي المصري، وذلك بعدما طرح البنك لشهادات جديدة، بالإضافة إلى شروط ومميزات شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري

أوضح البنك الأهلي المصري أن الشهادة تستمر لمدة سنة واحدة، كما أن الحد الأدني لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك، وفقاً للتعليمات السارية، بينما سجل معدل العائد علي الشهادة نحو 27% سنوياً، أو 23.5% شهرياً.

كم يبلغ العائد على شهادة الـ100 الف جنيه؟

وفي حال استثمار مبلغ قدره 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري، بعائد 27% سنوي، يحصل العميل في نهاية المدة علي فائدة قدرها 27 ألف جنيه.

في حال شراء نفس الشهادة، علي سعر عائد 23.5% شهرياً، يحصل العميل على 1958 جنيهاً تقريباً كل شهر، لمدة عام واحد.