هل تطرح البنوك شهادات جديدة بعد قرار «المركزي»؟.. مصرفيون يجيبون

قال وليد عادل الخبير المصرفي، إنه غير متوقع الفترة الحالية طرح شهادات مرتفعة عن شهادات أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، ذات العائد 27% و23.5% ومدة العام.

وأضاف «عادل» أن المركزي المصري يبذل جهود كبيرة لتقليل الأسعار في الأسواق ودعمها، والتقليل من التضخم وهو ما بدأ أن يظهر حاليًا بشكل واضح، موضحًا أن بالنسبة طرح شهادات جديدة، يمكن أن يكون من قبل البنوك الخاصة لتتواكب مع الشهادات المنافسة.

بدوره، قال الخبير المصرفي ماجد فهمي، إنه يمكن تعديل الفائدة على أسعار الشهادات الثلاثية، وبالطبع يمكن طرح شهادات جديدة من بعض البنوك المصرية في أي وقت.

خبيرة مصرفية: الشهادات غير مرتبطة بأسعار الفائدة

فيما شرحت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أن الشهادات غير مرتبطة بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ولكن الغرض من زيادة الفائدة الحد من الاستهلاك، وحث الناس على زيادة المدخرات، والشهادات لها غرض مهم وهي سحب سيولة من السوق حتى يكون الاستهلاك أقل والتركيز على المدخرات.

وكان البنك المركزي المصري، قد كشف يوم الخميس الماضي عن أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، وذلك بعد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2024، ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم 21.75%.