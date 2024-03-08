تغيير جذري جديد في تطبيق «إكس».. ما علاقته بتحويل الأموال؟

تغيير جديد في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أعلن عنه الملياردير المعروف إيلون ماسك، متعلق بإلغاء إظهار عدد المعجبين، تلك الخاصية الموجودة منذ عدة أشهر في فيسبوك، وأيضًا هناك تغيير في مرات إعادة النشر وتحويل الأموال عبر إكس، حسب ما ذكر موقع العربية.

وقال إيلون ماسك خلال حديثه بمؤتمر مورجان ستانلي، المتخصص في التكنولوجيا والاتصلات والإعلام في نيويورك، أن منصته «إكس»، قد تتلقى خلال الأشهر المقبلة موافقة على ترخيص متعلق بتحويل الأموال، فيما تسعى منصة إكس إلى إضافة عدة خصائص مالية إلى التطبيق، تتضمن مسألة المدفوعات، وتعمل المنصة على ذلك منذ قيام الملياردير العالمي إيلون ماسك بشراء تويتر، وتحويله إلى «إكس».

رأي إيلون ماسك في موظفي إكس

واشترى إليون ماسك التطبيق الشهير تويتر، بعد 6 أشهر من الانتقادات المستمرة، لم يكن يعجبه طريقة عمل المديرين والموظفين بالشركة الشهير، وأضاف بعض التطورات القانونية، كما أدخل تغييرات جذرية على الشبكة أبرزها الاسم البذي أصبح «إكس»، كما عمل على تخفيف قواعد عدة وأعاد تفعيل حسابات كثيرة، قد تم حظرها من استخدام التطبيق سابقًا، وذلك قبل أن يقوم بشرائه.

تغيير اسم تويتر في شهر يوليو

الجدير بالذكر أن الميلياردير العالمي إيلون ماسك، قام في شهر يوليو الماضي عام 2023، بتغيير اسم تويتر إلى إكس، في التغيير الذي أحدث جدلاً واسعًا، خاصة أنه واجه صعوبة من الناحية المالية، لأن هذا التغيير جعل كثيرًا من الشركات، توقف التعامل معه تمامًا، لينتج خسائر كبيرة عانت منها الشركة الشهيرة، التي تعد أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي.