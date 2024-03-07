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دراما المتحدة

التحالف الوطني يختتم فعاليات المجموعة الأولى من البرنامج التأهيلي لتدريب المدربين

كتب:

يسرا البسيوني
08:21 م | الخميس 07 مارس 2024
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اختتمت مؤسسة الجارحي فعاليات المجموعة الأولى من البرنامج التأهيلي الوطني لتدريب المدربين «TOT» لتنمية قدرات قادة التطوع «ملهم»، والذي انعقد بمحافظة الفيوم خلال الفترة من «4-7» مارس.

100 متطوع خضعوا للتدريب

جاء ذلك بمشاركة نحو 100 متطوع من مختلف قرى ومراكز المحافظة وعدد من المتطوعين من محافظات أخرى، وحاضر بالبرنامج نخبة من خبراء الشباب والتنمية السياسية والمجتمعية، وشهد البرنامج مجموعة من ورش العمل والمحاكاة والتطبيقات الواقعية. 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وبحسب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركزت محاور البرنامج على إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التدريب الفعال على القيادة والتخطيط، والتشبيك وبناء فرق العمل، والاتصال والتواصل، والتسويق وبناء العلامة الشخصية والمهنية، والتمويل وتنمية الموارد، ومهارات العمل الجماهيري، بالإضافة للتدريب على المبادرات الاجتماعية وتصميمها وتنفيذها.

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