سعر كيلو البط المسكوفي اليوم في الأسواق والمحلات

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 100 و110 جنيهات للمستهلك بحسب بوابة الحكومة للأسعار، قبل انطلاق شهر رمضان الكريم في ظل إقبال المواطنين على شراء جميع أنواع الطيور.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم في الأسواق

وكشفت بوابة الحكومة للأسعار عن سعر كليو البط المسكوفي اليوم في الأسواق والمحلات:

- سجل اليوم سعر كيلو البط المسكوفي المحلي يتراوح ما بين 100-110 جنيهات للمستهلك.

- بلغ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم في سوق الجملة نحو 95 جنيها.

- وصل اليوم سعر البط الفرنسي إلى نحو 70 جنيها.

- بلغ اليوم سعر كيلو البط المولي بلغ نحو 90 جنيها.

- وصل اليوم سعر كيلو البط البغل نحو 90 جنيها.

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كتكوت البط المسكوفي اليوم ما بين 24.00 إلى 25.00 جنيها.

- تراوح سعر كتكوت بط مولار ما بين 26.00 إلى 30.00 جنيها.

- سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي تراوح ما بين 23.00 إلى 27.00 جنيها.

- بلغ سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي 13.50 جنيه.

- سجل سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي سترو نحو 15.75 جنيه.

- وصل سعر كتكوت البط سترو تسمين بيور إلى 26.00 جنيها.

- وصل سعر كتكوت البط مسكوفي سترو اليوم إلى 32.00 جنيها.

- سجل سعر كتكوت البط مولار سترو اليوم نحو 29.50 جنيه.

أسعار الأعلاف للبط المسكوفي

- تراجعت أسعار الأعلاف للبط المسكوفي بنحو 2000 جنيه، بينما تراجع سعر الذرة والصويا بنحو 1000 جنيه في الطن الواحد.

- أسعار الأعلاف تتراوح ما بين 24 و26 ألف جنيه للطن

- أسعار الذرة وصلت إلى 10200 جنيه.

- سعر الصويا وصل إلى 29 ألف جنيه