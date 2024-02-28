مفاجأة في سعر البط المسكوفي بالمحافظات اليوم.. انخفاض كل الأنواع

شهد سعر كيلو البط المسكوفي اليوم انخفاضًا ملحوظًا ضمن قائمة أسعار البط في المحافظات، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع أسعار الأعلاف بقيمة تصل إلى نحو 3 آلاف جنيه في الطن. ومن المتوقع استمرار انخفاض الأسعار حتى شهر رمضان المبارك، نظرًا لانهيار قيمة الدولار عقب إتمام الصفقة الكبرى التي أعلنتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية.

فيما يلي تفاصيل أسعار البط اليوم، والتي تشمل سعر كيلو البط المسكوفي، بالإضافة إلى أسعار كتاكيت البط. يأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها في جميع الأماكن.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

وأوضح محمود الضُبيع صاحب محل دواجن، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ أسعار البط اليوم شهدت تراجعًا في الأسعار بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا إنّ سعر كيلو البط المسكوفي اليوم سجل ما بين 80 وحتى 85 جنيها.

وذكر إنّ أسعار البط بمختلف أنواعه تراجعت اليوم، ومن المتوقع استمرار تراجعها خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع انخفاض أسعار العلف، إذ جاءت كالآتي:

سعر كيلو البط البغال اليوم.. يبدأ من 80 جنيها.

سعر البط الأبيض اليوم «البلدي».. سجل ما بين 120 وحتى 150 جنيها.

سعر البط البكيني اليوم.. يتراوح بين 80 جنيها.

سعر البط المولار اليوم.. يتراوح بين 110 وحتى 115 جنيها.

سعر البط الفرنساوي اليوم.. يبدأ من 75 جنيها.

أسعار كتاكيت البط اليوم

وفيما يخص أسعار الكتاكيت البط اليوم لمختلف الأعمار فقد جاءت كالآتي:

سعر البط المولار عمر يوم.. يتراوح بين 37.50 وحتى 38.75 جنيه.

سعر البط البكيني أبيض وألوان.. يتراوح بين 16 وحتى 16.25 جنيه.

سعر البط التسمين اليوم عمر يوم.. يتراوح بين 25 وحتى 25.75 جنيه.

سعر البط الفرنساوي اليوم عمر يوم.. يتراوح بين 25 وحتى 25.75 جنيه.

سعر البط الشريفان اليوم عمر يوم.. يتراوح بين 25 وحتى 25.75 جنيه.

سعر البط الألماني اليوم عمر يوم.. يتراوح بين 25 وحتى 25.75 جنيه.

الوجبة الرئيسية على الموائد

ويعد البط هو الوجبة الرئيسية على موائد المصريين في أول أيام شهر رمضان المبارك، خصوصًا في المحافظات الريفية التي تعتمد فيها ربات البيوت على تربية الطيور في منازلها، مثل الفيوم وبني سويف، ومحافظات الصعيد.