في كثير من الأحيان يرغب المواطنون في تناول البط أيام الجمعة بداية شهر رمضان وفي الأعياد المختلفة، الأمر الذي عكسه زيادة البحث عن سعر كيلو البط في الأسواق اليوم الجمعة 16-2-2024، ذلك من أجل الاستعداد للشراء، حيث اعتاد الكثير من المواطنين على شراء البط والدواجن البلدي خلال شهر رمضان، نظرا لتغيير الأسعار بشكل يومي، حتى أصبحت الكثير من ربات البيوت يلجأن للبحث على جوجل من أجل الإطلاع على السعر المتداول بالأسواق.

سعر كيلو البط في الأسواق

اشتهر عدد من أنواع البط بالرواج الكبير في الأسواق المصرية، كان من أبرزها وأكثرها شراء البط الفرنساوي أو البط البلدي، ذلك لكون البط أحد الطيور التي تتمتع بمذاق مميز ومختلف، حيث يستحب تقديمه على الموائد في المناسبات أو الافراح أوى العزومات، كما يعتبر سعره في متناول الفئة المتوسطة، وبديل للحوم كون لحم البط يتقارب كثيرا مع اللحوم الحمراء.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر كيلو البط في الأسواق اليوم الجمعة 16-2-2024 والمحال التجارية، باختلاف أنواعه.

سعر كيلو البط في الأسواق

سعر كيلو البط البلدي اليوم تراوح ما بين 95 جنيه لـ100 جنيه.

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي ما بين 90 لـ95 جنيها.

كيلو البط المولار وصل إلى سعر 70 جنيها.

سعر كيلو البط الفرنساوي 65 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن، اليوم الجمعة 16-2-2024، بالسوق المحلية بينما تراجعت أسعار الدواجن الحمراء 3 جنيهات للكيلو، مسجله سعر 104 جنيهات بدلا من 107 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

هذا وقد سجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الحمراء

بينما جاءت أسعار الدواجن الساسو منخفضة «الحمراء» لتسجل 104 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.