مسلسل حق عرب.. توليفة شعبية بلمحات إنسانية رومانسية

فى قالب من الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن يقدم صناع مسلسل «حق عرب» وجبة درامية متكاملة للجمهور فى موسم الدراما الرمضانية 2024، ويراهن من خلالها الفنان أحمد العوضى على وجوده فى مقعد البطولة المطلقة للمرة الأولى، وذلك بعد ما أصبح قريباً من الجمهور خلال السنوات الماضية بتقديمه أدواراً مختلفة تدور فى فلك الدراما الشعبية، مما خلق له مساحة كبيرة لدى قطاع كبير من الجمهور فى الشارع المصرى، وأصبحت كل شخصية يقدمها حديث المتابعين فى الشوارع ويرددون كلماتها باستمرار.