هنادي مهنا لأول مرة مع يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

الحلم تحول إلى حقيقة، سنوات عدة تأمل أن تقف بجواره أمام الكاميرا، لتشارك النجمة هنادي مهنا عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة تجمعها مع الفنان يحيى الفخراني، ليكون ذلك اللقاء الأول لها معه، حيث رغبت منذ بداية مشوارها الفني العمل بجانبه، لتأتي الفرصة بعد غيابه عامين عن الدراما، عندما عاد إلى جمهوره ومحبيه بجرعة كوميدية اجتماعية بتقديمه مسلسل عتبات البهجة خلال الموسم الرمضاني 2024.

هنادي مهنا تتألق بـ«فلة» في دراما رمضان 2024

شخصية مختلفة تنوي تقديمهم الفنانة هنادي مهنا خلال الموسم الرمضاني 2024، إذ تجسد شخصية «فلة» في مسلسل عتبات البهجة، وهي فتاة محجبة من طبقة متوسطة تعمل داخل أحد محال السوبر الماركت، وتجسد الشقيقة الصغرى للفنانة جومانا مراد التي تشاركها في بطولة العمل خلال الموسم الرمضاني.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها «هنادي» بشخصية الفتاة المحجبة؛ إذ ظهرت بهذة الطلة خلال فيلم «بنات ثانوي» فكانت بطولة نسائية لها برفقة عدد من النجمات الشابة على رأسهم جميلة عوض، هدى المفتي، مايان السيد ونخبة كبيرة من النجوم.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، حول يوتيوبر يسعى إلى نشر محتوى إيجابي مليء بالتفاؤل عبر قناته على اليوتيوب، يسلط الضوء من خلاله على الحياة الأسرية ومشاكلها، ويعتمد في حلها بشكل أساسي على التنمية البشرية ويطرح خلاله رسائل عن السعادة والطاقة الإيجابية.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يتآلف من 15 حلقة، والعمل من بطولة الفنان يحيى الفخراني إلى جانب نحبة كبيرة من الفنانين على رأسهم منهم جومانا مراد، هنادي مهنا، صلاح عبدالله، خالد شباط، ليل عز العرب، وفاء صادق، علاء زينهم، والمسلسل سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.