سر خضار الملوخية لآخر طبق.. بملعقة واحدة من مكون موجود في مطبخك

الملوخية تعتبر من الوجبات المفضلة لدى ملايين المصريين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. فهي طبق مصري لا يتمكن البعض من تحضيره بسهولة، ما يجعلهم يبحثون عن طرق لتحضيره بنجاح. بالإضافة إلى ذلك، فإنها من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم. وفي التقرير التالي نستعرض أسرار الملوخية وطريقة تحضيرها الصحيحة.

أسرار نجاح الملوخية

هناك عدة أسرار يجب على الأمهات إتباعها لنجاح طبخ الملوخية ومنها عدم تغطية وعاء الملوخية بعد تحضيرها، وذلك لأن من أهم خطوات تحضير الملوخية بقوام مثالي والحفاظ على «عرق الملوخية» هو الابتعاد عن تغطية الإناء بعد تحضيرها لأن تغطيتها يسبب سقوط الملوخية، أيضا من الضروري وضع الطشة عليها وهي ساخنة، وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

من ضمن أسرار الملوخية هى الانتباه عند تحمير طشة الملوخية، وذلك لكي لا يتغير طعمها وتزيد المرارة بها، ومن الضروري غسل الملوخية بشكل جيد قبل خرطها وتخضيرها للتخلص من الطين الذي يكون ملتصقًا بها وربما يتسبب في تغير طعمها عند عدم غسلها.

من الضروري أيضا إضافة معلقة بيكربونات للحفاظ على لون الملوخية الأخضر، وكذلك يجب إضافة معلقة سكر مع الطشة ومعلقة صلصة لكي يكون لون الملوخية جذابًا.

وفي حال إذا كانت الملوخية متماسكة وليس سائلة هنا يجب الانتباه لإضافة القليل من الشوربة، حتى نتمكن من الحصول على القوام المثالي اللين، ولكن يجب وضعها بالتدريج حتى لا تفسد الملوخية.

طريقة عمل الملوخية

ملوخية

شوربة

نصف مكعب مرقة

ثوم

كزبرة جافة ناعمة

سمنه

ملح

فلفل أسود

خطوات التحضير

في البداية يجب غلى الشوربة على النار

بعد ذلك تضاف الملوخية وتقلب حتى الحصول على القوام المناسب.

يشوح الثوم في السمنة على النار

يتم إضافة الكزبرة الجافة عندما يصفر لون الثوم.

من الممكن إضافة الملح والفلفل الأسود

يضاف نصف مكعب المرقة إلى الملوخية.

يضاف خليط الثوم على الملوخية

طريقة عمل الملوخية الناشفة

ملوخية ناشفة

ثوم مفروم

مكعب مرقة دجاج

سمنة

كزبرة جافة ناعمة

طريقة عمل الملوخية الصعيدي

المقادير:

شوربة فراخ أو لحمة

ثوم

ملوخية

بيكربونات صوديوم

خطوات التحضير

في البداية يتم وضع الشوربة في الإناءة وتركها تغلي

يتم إضافة الملوخية سليمة دون خرطها وتركها لمدة 10 دقائق تغلي على النار

يتم إضافة نصف معلقة من بيكربونات الصوديوم لأنه يساعد على تسويتها بسرعة

إضافة 2 فصوص من الثوم

بعد ذلك يتم فركها بالمفركة الصعيدي

طريقة تخزين الملوخية

المقادير

ملوخية طازجة مغسولة

مرقة

أكياس بلاستيك

خطوات التحضير