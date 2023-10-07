موسم «خرط الملوخية» بالأقصر.. من الحصاد إلى التجميد استعدادا للشتاء

في كل عام ومع بداية شهر سبتمبر تكتسي شوارع ومنازل الأقصر- وبالتحديد في القرى- باللون الأخضر، إذ تكسو عيدان الملوخية الشوارع وصالات المنازل، وتعكف النساء على قطفها، فيما يسمى بموسم «خرط الملوخية».

يبدأ الموسم أول شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر، استعدادًا لتخزينها في الشتاء، وتشتهر محافظتي الأقصر وأسوان بإنتاج الملوخية الجافة، التي تنتشر بشكل سريع من الجنوب حتى تصل جميع محافظات مصر.

تجفيف الملوخية وطريقة الحفاظ على لونها الأخضر

يبدأ المزارعون في حصاد محصول الملوخية، ويتم جلبها لسيدات المنزل، وتكون مراحل التجفيف بداية من قطف أوراقها ثم توزيعها على أقمشة توضع على الأرض حتى تجف تمامًا في مدة تستغرق من يوم إلى يوم ونصف إذا كانت تحت أشعة الشمس بشكل مباشر حتى تجف.

إلا أن السيدات يفضلن عدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لضمان الحفاظ على أوراقها باللون الأخضر.

«فرك الملوخية» وتجهيزها للطهي

وبعد أن تجف تمامًا يجرى جمعها، ويتم طحنها يدويا وتسمى «فرك الملوخية»، وتنخل بغربال السلك، لتخليصها من الشوائب الكبيرة ثم تنخل بغربال الدقيق لتخليصها من الشوائب الصغيرة والأتربة، ومن ثم تصبح جاهزة للطهي.

سهولة التخزين ومقاومتها للتلف يزيد من قيمتها

من أبرز مميزات الملوخية أنها تظل طازجة ومحافظة على خواصها وطعمها اللذيذ لمدة أكثر من عامين، ويتم تخزينها بسهولة إما في جوالات أو علب من البلاستيك، وتتميز أيضا بأنها خفيفة على المعدة وتؤمن الطعام بالمنزل وسريعة التحضير وبأقل الإمكانات.

وتُطهى الملوخية بشربة أو بغيرها، وهي كذلك الأكلة الرسمية في الأديرة في موسم التخييم كما في دير مار جرجس بقرية الرزيقات بالأقصر، حيث يتم إعداد أكلة «الشلولو»، وتفضل سيدات المنازل الملوخية الناشفة وجبة سريعة التحضير في الشتاء ضمن الوجبات الساخنة المفضلة في الشتاء.

سعر «الملوخية الناشفة»

ويتم شراء الملوخية لتجفيفها من المزارعين وتسعر بـ«القصبة» حيث يساوى القيراط الواحد حوالى 14 قصبة ملوخية.

وتنتج القصبة الواحدة 20 كيلو تقريبًا، كما تقوم بعض السيدات بشراء الملوخية وتجفيفها وبيعها لتحسين دخلهن، حيث يبلغ سعر كيلو الملوخية المجففة 50 جنيهًا