مكون يضاف إلى طشة الملوخية.. «هيودي الطعم في حتة تانية»

الملوخية من الأكلات الشعبية التي يشتهر المصريون بها، والطشة هي سر نجاحها، فهناك مكون واحد يمكن إضافته إليها، ليكسبها نكهة مميزة ساحرة، وبمجرد تجربته لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق، وقد يتجاهله الكثيرون على الرغم من كون سعره لا يتجاوز الـ5 جنيهات.

يمكنك بإضافة ذلك المكون إلى الملوخية، إكسابها طعما ونكهة مميزة لها، يجعلها مثل المطاعم تمامًا، ويمكن معرفته في التقرير التالي..

مقادير الملوخية المصرية

قبل معرفة ذلك المكون السحري، نستعرض أولًا طريقة تحضير الملوخية ويمكن تناوله فيما يلي:

1/2 كيلو ملوخية طازجة.

4 أكواب مرق لحم أو دجاج.

6 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 حبات مستكة.

ملعقة كبيرة سمن بلدي.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير الملوخية

نظفي الملوخية واغسليها جيدًا ثم اتركيها في مصفاة حتى تتصفى تمامًا.

خرطي الملوخية أو افرميها في الكبة حسب الرغبة.

في قدر كبير سخني السمن على نار متوسطة.

زودي الثوم المفروم، وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الكزبرة الناشفة وقلبي لمدة دقيقة.

تضاف الملوخية ويتم التقليب نحو 5 دقائق.

ضعي المرق وارفعي درجة الحرارة.

اتركي الملوخية على نار متوسطة حتى تغلي ثم خففي درجة الحرارة.

اتركي الملوخية على نار هادئة لمدة 30 دقيقة مع التقليب من حين لآخر.

أضيفي الملح حسب الرغبة.

قدمي الملوخية ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز.

مكون سحري يضاف للملوخية

المستكة يمكن تشويحها مع الثوم والكزبرة لعمل طشة الملوخية، لتضفي عليها مذاقًا لذيذًا، لا تقل عن ملوخية المطاعم، ويعتبر ذلك سر الطعم، ويمكن الذهاب إلى العطار وشرائها، وأخذ بعض منها وإضافته إلى طشة ملوخية، والذي يكسها طعمًا مميزًا ومختلفًا.

نصائح لنجاح الملوخية

هناك بعض النصائح التي وجب النظر إليها بعين الاعتبار، للحصول على ملوخية ذات طعم ونكهة مميزة، لتعزيز اللون الأخضر الخاص بها، ومن هذه الأمور: