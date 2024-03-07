محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلا رمضان في الغردقة.. تخفيضات كثيرة

افتتحت أجهزة مدينة الغردقة اليوم، ثاني معارض «أهلا رمضان» في منطقة شمال الأحياء، بحضور شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة ورئيس الغرفة التجارية، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ المعرض يأتي بهدف تغطية المدينة بالكامل ودعم المواطنين وسد احتياجاتهم.

أسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان

ولفت إلى أنّ معرض أهلا رمضان يضم جميع السلع الغذائية الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، مؤكدا التنبيه على التجار العارضين بعدم المغالاة والالتزام بالأسعار المخفضة.

كميات كبيرة من السلع الغذائية

وتضم محافظة البحر الأحمر عددًا من المعارض بالمدن في مدينة رأس غارب وسفاجا والقصير، وتضم كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتصل التخفيضات إلى 30%.