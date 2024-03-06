انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة في معرض أهلا رمضان بالعريش

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بمعرض أهلًا رمضان بمدينة العريش والأسواق الأخرى.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بيان، أنّ سعر كيلو الطماطم وصل إلى 7 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو البطاطس إلى 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، وانخفاض سعر كيلو الخيار البلدي السوبر إلى 12.5 بدلًا من 15 جنيهًا.

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

وأكدت أنّ أسعار الفاكهة انخفضت بشكل كبير، إذ وصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، والفراولة 20 بدلًا من 25 جنيهًا، والبرتقال 10 جنيهات، ومتوسط الحجم 8 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا.

ومن جهة أخرى، أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان له، أنّ عملية الإقبال زادت بعد وصول كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية الأخرى، والبقوليات والدجاج والأسماك.

إحكام الرقابة على الأسواق

وأضاف أنّ سعر الأرز وصل إلى 15 جنيهًا بمعرض أهلا رمضان، فيما وصل سعر لتر الزيت إلى 70 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا، والسكر 27.5 جنيه، وجارِ ضخ كميات كبيرة أخرى من السكر والزيت لمعارض وأسواق شمال سيناء.

بدوره، أكد اللواء أسامة العفش في بيان له، أنه تقرر خلال الاجتماع التنفيذي بالمجلس، التنسيق الكامل مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لمراقبة الأسواق وعمليات الشراء والبيع لمنع التلاعب.