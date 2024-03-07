أحمد أمين يشيد برئيسة منصة «Watch it»: «الباب اللي فتحته هينور مواهب كتير»

أشاد الفنان أحمد أمين، بدور الدكتورة نشوى جاد، رئيسة مجلس إدارة منصة Watch it، في تقديم مواهب جديدة، بالإضافة إلى اختياراتها المميزة لأفكار المسلسلات، التي قدمت خلال الفترة الأخيرة.

أحمد أمين يشيد بدور نشوى جاد

وكتب أحمد أمين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «التصديق في المواهب في حد ذاته موهبة مهمة جدا.. دي تحية تقدير بسيطة لدكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة Watch it وإشادة باختياراتها في المسلسلات الفترة اللي فاتت من أول ريفو.. على باب العمارة.. بالطو.. حالة خاصة.. لإنها فتحت باب عرفتنا منه إن حاتم صلاح وعصام عمر وطه دسوقي أبطال تقال.. وإن أمير عيد ممثل جميل».

الفرصة متاحة لجميع المواهب

وأضاف أحمد أمين: «ولسه متأكد إن الباب اللي فتحته هينور مواهب تانية كتير.. وهو ده الصح في المهنة والصناعة وده اللي محتاجينه في كل المجالات أصلا.. إن يكون فيه جهات بتقف جنب الجداد.. حتى لو أعمال مش ضخمة أو ميزانيات أقل.. لكن نفضل دايما نفتح بوابات وفرص لمواهب جديدة».