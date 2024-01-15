هل يشبه فيلم «مقسوم» مسلسل ريفو؟.. سارة عبد الرحمن تجيب

أثار البرومو الرسمي لفيلم مقسوم حالة من الجدل عقب طرحه بسبب فكرته وهو عودة فرقة موسيقى من التسعينيات لممارستهم نشاطهم الغنائي مرة أخرى، ما جعل الجمهور يقارن الفيلم بمسلسل ريفو.

ومن جانبها، قالت سارة عبد الرحمن، من أبطال الفيلم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن العملين مختلفين تماما عن بعضهما، إذ أن فيلم مقسوم تجربة نسائية وبعيدة تماما عن ريفو.

أبطال فيلم مقسوم

فيلم مقسوم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، سيد رجب، هاجر السراج، وغيرهم، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس.

أما مسلسل ريفو يشارك في بطولته، أمير عيد، تامر هاشم، صدقي صخر، سارة عبد الرحمن، مينا النجار، ميران عبد الوراث، وغيرهم.