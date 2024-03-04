3 كلمات وحجر سحري.. حيلة نيللي كريم وشيماء سيف في فراولة للاحتفاظ بالزوج

بالأحجار السحرية وثلاث كلمات، خطفت نيللي كريم الأنظار في دور «فراولة»، وهي تعطي نصائح بصحبة الفنانة شيماء سيف، توضح الأسلوب الأفضل للمرأة للحفاظ على زوجها، إذا كانت علاقتها قلقة، بحسب وصف الدكتورة صفاء محمود حمودة، لـ«الوطن».

ويُعرض المسلسل الذي يحمل الاسم السابق من بطولة نيللي كريم، خلال الأيام المقبلة في شهر رمضان، ضمن سلسلة من الأعمال الفنية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة عبر قنواتها.

3 كلمات وحجر سحري نصائح نيللي كريم وشيماء سيف

خلال البرومو الرسمي لـ مسلسل فراولة، ظهرت مهنة نيللي كريم، وهي مدربة طاقة، وتساعدها الفنانة شيماء سيف، التي قدمت معها نصائح سحرية للحفاظ على الأزواج.

وتقول «فراولة»، بعد استخدام أحجارًا سحرية لتهدئة الأزواج، 3 كلمات سحرية لها دور في زيادة ثقة المرأة في نفسها، تساعدها على جذب الرجل إليها، وهي كالتالي:

أنا اتحب

أنا قمر

أنا جميلة

التأثير النفسي لنصائح نيللي كريم وعلاقته باستمرار الزواج

خلال تصريحات لـ«الوطن»، علقت الدكتورة صفاء محمود حمودة، أستاذ مساعد الطب النفسي في جامعة الأزهر، قائلة إن كلمات نيللي كريم في مسلسل فراولة، تزيد من ثقة المرأة بنفسها، لأن في العلاقات هناك نوع من الإرتباط يسمى بالارتباط القلق، وهو النوع الشكاك، والثقة في النفس تحسن الوضع بشكل كبير.

وأضافت «حمودة»، أنه بالنسبة للنوع القلق الذي يكون فيه أحد الطرفين غير واثق بنفسه، ولا يرى أنه يكفي في العلاقة، تكثر أسئلة المرأة عن المميزات التي بها ولماذا يحبها، أو يتهم بها؛ وتحتاج في هذه العلاقة إلى طمأنتها بإن زوجها لن يتركها، ثم تعود لدائرة القلق من جديد، لكن عند الشعور بالثقة في نفسها تحسن علاقتها بزوجها وتحافظ على بيتها والشعور بالإستقرار والهدوء وتعيش حياة أسعد وأبسط وأهدى.