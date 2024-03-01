معلومات عن شبيهة نيللي كريم بعد ظهورها في فراولة؟.. ابنة فنان شهير

بعد عامين من عرض مسلسل «فاتن أمل حربي»، لا تزال الطفلة ريتال ظاظا تُبهر المشاهدين بأدائها المميز في المسلسل، ولم تتوقف إعجابات الجمهور عند موهبة ريتال فقط، بل امتدت لتشمل تشابهها الكبير مع الفنانة نيللي كريم، مما أثار تساؤلات حول كيفية اختيارها للدور.

وكشف صناع العمل أن «ريتال» خضعت لاختبارات كبيرة قبل اختيارها، لكونها شبيهة نيللي كريم، لتجسيد دور «يارا» الابنة الكبرى للفنانة في المسلسل.

نجحت «ريتال» في جذب انتباه المشاهدين بأدائها الطبيعي وتفاعلها مع الأحداث، مما أضاف عمقًا للشخصية وجعلها من أكثر الشخصيات المحبوبة في المسلسل.

ريتال ظاظا تشارك مُجددًا نيللي كريم «فراولة»

وتشارك الطفلة ريتال ظاظا، مُجددًا الفنانة نيللي كريم، من خلال مسلسل «فراولة» المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم على إحدى شاشات الشركة المتحدة، إذ تؤدي دور ابنة الفنان صدقى صخر، الذي يؤدي شخصية طبيب نفسي في أحداث العمل.

وشاركت الطفلة «ريتال» عدة صور من كواليس المسلسل عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مدونة عليها: «رمضان 2024 مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم وصدقي صخر، دعواتكم».

معلومات عن شبيهة نيللي كريم بعد ظهورها في فراولة؟

اسمها ريتال ظاظا

تبلغ من العمر 13 عامًا.

تم اختيارها منذ عامين للمشاركة في فاتن أمل حربي، بسبب الشبه الكبير بينها وبين نيللي كريم، وذلك حسبما نشرت على حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تلعب الطفلة ريتال الباليه بنادي الجزيرة.

تنتمي الطفلة ريتال ظاظا لعائلة فنية، فوالدها الممثل محمد ظاظا، الذي قدم أكثر من فيلم ومسلسل، أشهرها «تيمور وشفيقة»، وجدها عازف الدرامز في فريق The Black Coats البلاك كوتس، وهي فرقة موسيقية متخصصة في الغناء والمزيكا الغربية، وابن خالة والد ريتال هو الموسيقار هشام خرما، بينما ابن خالة جدها هو الموسيقار الكبير عمر خيرت.

مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، ولمشاهدته خلال شهر رمضان، بدون فواصل إعلانية، يمكنك من خلال منصة watchit.