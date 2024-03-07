مَن هي بطلة فيديو أشهر فرح في مصر؟.. «افتكروا إنها العروسة»

«أشهر فرح في مصر»، كان ذلك ما ردده الكثيرون، بعد انتشار فيديو على منصات السوشيال ميديا، لرقص زوجين على أنغام أغنية «لو على قلبي» للمطرب اللبناني فضل شاكر التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول هوية بطلة الفيديو، التي ظهرت بفستان أسود لامع، أكسبها طلَّة مميزة، بات الجميع يتحدث عن علاقة الحب التي جمعت بينها وبين زوجها، بعد ظهوره في فرح ابنتهما التي أصرت على صعودهما المسرح ورقصهما سويًا.

مَن هي بطلة فيديو أشهر فرح في مصر؟

ظهرت أصغر سنًا، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنها العروس، بسبب إطلالتها المميزة، التي يمكن استعراض بعض المعلومات عنها في التقرير التالي:

بطلة فيديو أشهر فرح في مصر تدعى نهى حامد.

شهرتها نهى بسيوني.

تقيم في كاليفورنيا برفقة زوجها سعيد الذي ظهر معها في الفيديو.

تعمل كممارس الخدمات الاجتماعية إدارة مقاطعة ريفرسايد للخدمات الاجتماعية العامة في الفترة من 22 يونيو 2021 حتى الآن.

عملت في دعم الأسرة في قسم خدمات ما قبل المدرسة بمقاطعة سان برناردينو.

حاصلة على الدكتوراه من جامعة علم النفس بجنوب كاليفورنيا 7 مايو 2021.

حصلت على درجة الماجستير في العلوم قسم دراسات الطفولة المبكرة جامعة كاليفورنيا.

درست في كلية الآداب لغة انجليزية حق في قسم الترجمة واللغويات جامعة حلوان تنمية الطفولة المبكرة.

قصة أشهر فيديو فرح في مصر

ترجع قصة أشهر فرح في مصر خلال الأيام الماضية، فهو لأسرة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقرروا أنه ينظموا فرح ابنتهم في مصر، وظهر ذلك خلال مشاهد الفرح التي لاقت رواجًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ حظت رقصة الثنائي نهى وسعيد على إعجاب وتفاعل الجميع معها.